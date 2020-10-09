Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu
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Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu

09.10.2020 00:27 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:34
Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu

Son dakika haberleri... MALATYA'da, polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın yaptığı binanın boşluğunda bir erkek cesedi buldu.

MALATYA'da, polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın yaptığı binanın boşluğunda bir erkek cesedi buldu. 

Olay, gece yarısı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Kavukçuoğlu Sokaktaki bir binanın son katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis hareket geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, arama yaparken, binanın boşluğuna sıkışmış hareketsiz vaziyette bir kişinin olduğunu fark etti. Olay yerine takviye polis ekipleri çağrılarak, sokağın her iki girişi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çağrılan itfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan kişinin, sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimliği bulunan cesedin Ensar Taner (32) olduğu ortaya çıktı. Taner'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kumar oynatılan işyeri mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu
Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu
Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu
Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu
Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu
Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu
Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu
Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu
Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu
Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu
Son dakika haber | Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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