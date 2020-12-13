Son dakika haber! Kumar operasyonu: 17 kişiye idari işlem, 1 gözaltı
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Son dakika haber! Kumar operasyonu: 17 kişiye idari işlem, 1 gözaltı

13.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:27
Son dakika haber! Kumar operasyonu: 17 kişiye idari işlem, 1 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kumar operasyonunda 17 kişiye idari para cezası uygulanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kumar operasyonunda 17 kişiye idari para cezası uygulanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Namazlı Mahallesi'nde bulunan birçok suçtan dolayı sabıkası bulunan ve cezaevinden Covid-19 nedeniyle izinli olan Y.A.'nın (46) kumar oynatmak için yer temin ettiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Namazlı Mahallesi'nde bulunan bir bahçenin kulübesinde kumar oynatıldığını tespit eden Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 deste iskambil kağıtları, 1 adet okey takımı ele geçirdi. Şüpheli Y.A.'ya ait araçta yapılan aramada ise aracın bagajından mühürsüz plaka çıktı.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde olayla ilgili bahçede bulunan H.Ç. (58), İ.S. (46), K.A. (22), Y.A. (46), M.K. (46), O.A. (40), Z.Y. (48), Ş.K. (48), O.U. (35), E.Ö. (45), S.H. (35), S.Ö. (55), H.D. (45), D.G. (40), H.Ç. (41), F.M. (30) ve M.Y. (47) isimli şahıslara ayrı ayrı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150 TL, toplamda 53 bin 550 TL idari yaptırım uygulandı. Y.A. (46) ise, 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan şüpheli olarak ifadesi alınmak üzere Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Son dakika haber! Kumar operasyonu: 17 kişiye idari işlem, 1 gözaltı
Son dakika haber! Kumar operasyonu: 17 kişiye idari işlem, 1 gözaltı
Son dakika haber! Kumar operasyonu: 17 kişiye idari işlem, 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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