Son dakika haber... Kumar operasyonlarında ceza yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kumar operasyonlarında ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Kumar operasyonlarında ceza yağdı

Son dakika haberleri... Eskişehir'de gerçekleştirilen kumar operasyonlarından baskın yapılan 2 dernek binasında yakalanan 84 kişiye 112 bin 224 lira ceza yazıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de gerçekleştirilen kumar operasyonlarından baskın yapılan 2 dernek binasında yakalanan 84 kişiye 112 bin 224 lira ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı tespit edilen İstiklal ve Cumhuriye mahallelerindeki iki dernek binasına baskın yaptı. Yapılan baskında dernek binalarında bulunan 84 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için 112 bin 224 lira idari para cezası uygulandı.

Mühürlenerek kapatılan derneklerin sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber... Kumar operasyonlarında ceza yağdı

Son dakika haber... Kumar operasyonlarında ceza yağdı

Son dakika haber... Kumar operasyonlarında ceza yağdı

Geri dönüşüm tesisinde korkunç olay! Atık ayıklama bandında bebek cesedi bulundu

Geri dönüşüm tesisinde korkunç olay! Atık ayıklama bandında bebek cesedi bulundu

 100 bin liralık altında çalan gençten pes dedirten savunma: Ev almak için kuyumcuyu soydum

100 bin liralık altında çalan gençten pes dedirten savunma: Ev almak için kuyumcuyu soydum

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title