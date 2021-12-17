Son dakika haber... Kulu'da polisten kaçan şüphelinin yol kenarına attığı pakette uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haber... Kulu'da polisten kaçan şüphelinin yol kenarına attığı pakette uyuşturucu madde ele geçirildi

Son dakika haber... Kulu'da polisten kaçan şüphelinin yol kenarına attığı pakette uyuşturucu madde ele geçirildi
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Kulu ilçesinde polisten kaçan şüphelinin yol kenarına attığı pakette uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde polisten kaçan şüphelinin yol kenarına attığı pakette uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini fark eden bir kişi, yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçmaya çalışan U.G, kovalamaca sonunda Ankara Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin kaçarken yol kenarına attığı pakette 4,77 uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika... Eşini çocuğunun gözü önünde öldüren koca: Uyuşturucu aldım

Son dakika... Eşini çocuğunun gözü önünde öldüren koca: Uyuşturucu aldım

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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