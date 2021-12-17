Son dakika haber... Kulu'da polisten kaçan şüphelinin yol kenarına attığı pakette uyuşturucu madde ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde polisten kaçan şüphelinin yol kenarına attığı pakette uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini fark eden bir kişi, yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçmaya çalışan U.G, kovalamaca sonunda Ankara Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin kaçarken yol kenarına attığı pakette 4,77 uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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