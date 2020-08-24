Son dakika haber | Kulu'da kömürlük yangını Son dakika haberleri: Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bitişiğindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüAlınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesinde İmdat Tosun'a ait evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bitişiğindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesinde İmdat Tosun'a ait evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, depodaki odun, kömür, araç ve gereçler yandı, bir traktör de yangından zarar gördü. Daha önce de aynı evde 15 gün içinde 2 defa yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerinde ayrıntılı inceleme yapan jandarma ekipleri, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Kaynak: AA