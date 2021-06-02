Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine 3 bin TL destek
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Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine 3 bin TL destek

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine 3 bin TL destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Gelen son dakika haberlerine göre KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi. Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" denildi.

  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine 3 bin TL destek - Haberler
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