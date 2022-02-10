Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bilecik standına ziyaret etti

BİLECİK (İHA) - Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan ve bu yıl 25. si düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) Bilecik yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bilecik standını ziyaret ederek yöresel ürünleri tattı.

Bilecik Valiliği himayelerinde Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Osmaneli Belediye Başkanlığı ve Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma Vakfı'nın ortaklığında 2'inci holde 30 metrekarelik standı ile kültürel, sanatsal, turizm değerleri ve gastronomi, yöresel ürünleri turizm yatırımcılarının ve turizm severlerinin beğenisine sunulacak. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 12 Şubat tarihine kadar düzenlenecek olan fuara her yıl 45 bine yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce turisti ağırlamaktadır.

"Standımızda somut olmayan kültürel miras değerleri, coğrafi işareti olan ürünlerimiz var"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Sercan Bircan, fuarda Bilecik olarak yerlerini aldıklarını anlatarak, "Bilecik bulunduğu kozmopolit yapısı ile Marmara'nın incisi konumundadır. Kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Şeyh Edebali diyarı Osmanlı Sancağı, Ertuğrul Ocağı. Bilecik'in EMITT fuarında, şehrimizin tarihi, turistik, kültürel, sanatsal, gastronomi ve folklorik değerlerini tanıtmak amacıyla bizler de Valiliğimiz himayelerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ortaklığında turizm değerlerimizi tanıtmak amacıyla fuarda yerimizi aldık. Bilecik'imizin tüm bu nadide değerlerini uluslararası platformlarda tanıtmak, markalaşması ve turizm ekonomisine büyük katkı sağlaması amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen başta valimiz, bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Standımızda somut olmayan kültürel miras değerleri, coğrafi işareti olan ürünlerimiz, yöresel değerlerimiz ve tarih, inanç, gastronomi, alternatif, sportif, termal şifalı sular ve doğa turizmi değerlerimizi aktarma konusundaki çalışmalarımız hazır. Tüm hemşerilerimizi ve turizm yatırımcılarımızı standımıza bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Bilecik standını ziyaret eden Ersoy'a Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Sercan Bircan çeşitli hediyeler takdim etti. - BİLECİK