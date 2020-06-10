Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Turizmde yeni normale geçiş) Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen... Bir son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Turizmde yeni normale geçiş) Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Turizmde yeni normale geçiş) Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum." Kaynak: AA