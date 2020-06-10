Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Turizmde yeni normale geçiş) Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen...
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Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Turizmde yeni normale geçiş) Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen...

Bir son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Turizmde yeni normale geçiş) Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum.

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:
10.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:45

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Turizmde yeni normale geçiş) Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

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