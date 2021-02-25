Restorasyonu tamamlanan tarihi Atlas Sineması kapılarını açacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan tarihi Atlas Sinemasının, İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte açılacağını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan tarihi Atlas Sinemasının, İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte açılacağını bildirdi.
Ersoy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, tarihi sinemanın restorasyonunun her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirtti.
Sinemayı aslına uygun olarak restore ettiklerini vurgulayan Ersoy, "Tarihi Atlas Sinemasının kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı