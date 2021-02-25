Restorasyonu tamamlanan tarihi Atlas Sineması kapılarını açacak

Gündüz kuşağı izleyicisinin kilitlendiği olayda katil kocadan itiraf geldi: Ben öldürdüm

Mansur Yavaş büyük oynuyor! Türkiye'de bir ilke imza atıldı; otobüs yollara çıktı

Artık kimse aşı oldum diye sevinmesin! Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan tarihi Atlas Sinemasının, İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte açılacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan tarihi Atlas Sinemasının, İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte açılacağını bildirdi.

Ersoy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, tarihi sinemanın restorasyonunun her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirtti.

Sinemayı aslına uygun olarak restore ettiklerini vurgulayan Ersoy, "Tarihi Atlas Sinemasının kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı