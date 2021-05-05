Bakan Ersoy duyurdu: " Müzik Susmasın" kampanyasında destekler uzatıldı
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Bakan Ersoy duyurdu: " Müzik Susmasın" kampanyasında destekler uzatıldı

Bakan Ersoy duyurdu: ' Müzik Susmasın' kampanyasında destekler uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müzik emekçilerimiz için Müzik Susmasın sloganıyla başlattığımız projede destek süresi mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müzik emekçilerimiz için Müzik Susmasın sloganıyla başlattığımız projede destek süresi mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı. Bugüne kadar olan toplam destek miktarı ise yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak" dedi.

Küresel salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltabilmek üzere "Müzik Susmasın" sloganıyla başlatılan projede süre bir ay daha uzatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzik meslek birlikleri, dernekler ve ilgili sendikayla başlattığı kampanyadan faydalananlar mayıs ayında da destek alacaklar.

Destekler 156 milyona ulaşacak

Bakanlığın "Müzik Susmasın" projesi kapsamında aldığı bu yeni kararla, projeden faydalananlara verilen destek 5 aya çıkmış olacak.

Destekler, mayıs ayı itibarıyla toplamda yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak.

Haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen ses ve enstrüman sanatçıları ile sektör çalışanlarının projeye katkıları karşılığında destek verilen projede, aynı zamanda üretilen eserlerin geleceğe aktarılması için dijital bir arşiv oluşturuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla desteğin uzadığını duyurdu. Ersoy gönderisinde şu ifadelere yer verdi;

"Müzik emekçilerimiz için Müzik Susmasın sloganıyla başlattığımız projede destek süresi mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı. Bugüne kadar olan toplam destek miktarı ise yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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