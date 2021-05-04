Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, G20'deki mevkidaşlarına "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nı anlattı
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Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, G20'deki mevkidaşlarına "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nı anlattı

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, G20'deki mevkidaşlarına 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı anlattı
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Turizm Bakanları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Turizm Bakanları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İtalya'nın Dönem Başkanlığı'nda düzenlenen G20 Turizm Bakanları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldığını belirterek, "Turizmin yeniden canlanması için görüşlerimizi ve ülkemizin 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' hakkında güncel gelişmeleri paylaştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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