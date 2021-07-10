Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (1)
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Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (1)

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (1)
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 25 milyon turist hedefini de geçmeyi amaçladıklarını belirterek, "Şu anda iyi gidiyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 25 milyon turist hedefini de geçmeyi amaçladıklarını belirterek, "Şu anda iyi gidiyor. Geçen seneden çok fazla iç turizm hareketi var. Rezervasyonlardan gözlemliyoruz. Yurt dışından da gelmeye başladı." dedi.

Bazı temaslar için Antalya'ya gelen Ersoy, Serik ilçesindeki arıtma tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Bir gazetecinin "Kurban Bayramı'nda hareketlilik nasıl olacak?" sorusuna Ersoy, şu yanıtı verdi:

"Şu anda iyi gidiyor. Geçen seneden çok fazla iç turizm hareketi var. Rezervasyonlardan gözlemliyoruz. Yurt dışından da gelmeye başladı. Takip ediyorum. Özellikle tatil noktalarında Kuzey Ege'den Mersin'e kadar olan hattı değerlendiriyorum. Otellerin çok büyük bir kısmı açıldı. Yüzde 96'sı, 97'si açıldı. Bizim açımızdan sevindirici. Yeni açılan oteller de var, hizmete giren. Tatil bölgelerinde pandemi sebebiyle kapanan otellerin büyük kısmı açıldı. İnşallah sezonun da uzayacağını düşüyorum. Kurban Bayramı diye bakmıyoruz, çok fazla yatak kapasitemiz olduğu için."

Bu sene geç başlayan sezonun uzayarak kasım ve aralık aylarına kaymasını, turizmcilerin de verimli bir sezon geçirmesini umduklarını söyleyen Ersoy, yıllık turist hedeflerini revize ettiklerini, bu yıl için yurt dışı ziyaretçi sayısını 25 milyon olarak öngördüklerini belirtti.

Rakamların iyi gittiğini ve net sayıların TÜİK tarafından açıklanacağını vurgulayan Ersoy, "7 milyon 250 bin civarında yurt dışı ziyaretçi sayısını Türkiye yakaladı. Temmuz çok iyi gidiyor, ağustosun daha iyi gideceğini düşünüyoruz. Temmuz, ağustos ve eylülde inşallah 15 milyonluk bir sayıyı yakalarız diye düşünüyorum." dedi.

Sonrasında da 25 milyon turist hedefine ulaşılacağını belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"İşin matematiği nedir, derseniz 25 milyon turist hedefini bu matematikle yakalarız gibi gözüküyor. Sevindirici olan her gün havalimanlarındaki sayının artarak devam etmesi. Bu açıdan güzel. Karantina kapsamında tutan bazı ülkeler vardı, onlarla da tek tek görüşüyoruz. Bu hafta da bazı ülkelere ziyaretlerim olacak. Onların da karantina kapsamından, tekrar Türkiye yavaş yavaş çıkarılıyor. İnşallah 25 milyonu da geçeriz diye düşünüyorum ama şu anki hedefimiz 25 milyon turist 20 milyar dolar gelir elde etmek."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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