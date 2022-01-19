Son dakika haber: Kulp'ta ambulanslar karda mahsur kaldı - Haberler
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Son dakika haber: Kulp'ta ambulanslar karda mahsur kaldı

Son dakika haber: Kulp'ta ambulanslar karda mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerince kar yağışı nedeniyle yolda kalan iki ambulans mahsur kaldıkları yerden çıkartılarak hastaneye ulaştırmaları sağlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerince kar yağışı nedeniyle yolda kalan iki ambulans mahsur kaldıkları yerden çıkartılarak hastaneye ulaştırmaları sağlandı.

Kar yağışının etkili olduğu Kulp ilçesinde, iki farklı kırsal mahallede hasta ihbarına giden ambulansların karda kalmaları üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, ambulansları mahsur kaldıkları yerden çıkarttı. Ambulansların önünde yol açan ekipler, hastaların hastaneye ulaşmalarını sağladı. Hastalar, Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - DİYARBAKIR

Son dakika haber: Kulp'ta ambulanslar karda mahsur kaldı

Son dakika haber: Kulp'ta ambulanslar karda mahsur kaldı

Son dakika haber: Kulp'ta ambulanslar karda mahsur kaldı

Son dakika haber: Kulp'ta ambulanslar karda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ambulans, kar, 3. Sayfa, Haber

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