Son dakika haber... Kullanılmayan öğrenci yurdunda yangın
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Son dakika haber... Kullanılmayan öğrenci yurdunda yangın

17.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:11
Son dakika haber... Kullanılmayan öğrenci yurdunda yangın

Son dakika haber: MERSİN'in Erdemli ilçesinde kullanılmayan öğrenci yurdunun çatışında çıkan ve alt katlara da sıçrayıp, paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kullanılmayan öğrenci yurdunun çatışında çıkan ve alt katlara da sıçrayıp, paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

İlçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 4 yıldır kullanılmayan öğrenci yurdunun çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çatıda başlayan ve alt katlara da sıçrayarak çevrede endişeye neden olan yangını, kısa sürede söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Son dakika haber... Kullanılmayan öğrenci yurdunda yangın
Son dakika haber... Kullanılmayan öğrenci yurdunda yangın
Son dakika haber... Kullanılmayan öğrenci yurdunda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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