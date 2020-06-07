Son dakika haber | Kullandığı traktörün altında kaldı
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Son dakika haber | Kullandığı traktörün altında kaldı

Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ta kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber | Kullandığı traktörün altında kaldı
07.06.2020 23:36 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:39

Zonguldak'ta kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Kumtarla Köyü Madenler Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışma yaptığı sırada kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan Gökhan Albuğa ağır yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Ekipleri ve AFAD olay yerine geldi. AFAD ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan Albuğa, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Albuğa, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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