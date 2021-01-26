Son dakika haber... Kül olan mobilya atölyesinde 50 işçi mağdur oldu

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da dün akşam çıkan yangında kül olan mobilya atölyesinde itfaiye ekiplerinin soğutma işlemi sürerken, alevlerin arkasında bıraktığı enkaz da ortaya çıktı.

ADANA'da dün akşam çıkan yangında kül olan mobilya atölyesinde itfaiye ekiplerinin soğutma işlemi sürerken, alevlerin arkasında bıraktığı enkaz da ortaya çıktı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı yangında kullanılamaz hale gelen atölyenin ustabaşı Nevzat Kapıcıoğlu "Akşam, 'Dükkanınız yanıyor' diye bir haber geldi, inanamadım. Bu kadar işçi ekmeksiz kaldı. Enkazı gördükçe içimiz yanıyor. Dışarıdakilerle birlikte 50 işçinin ekmek teknesi battı" dedi.

Yangın, dün saat 23.30 sularında merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde çıktı. Yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip atölyede çıkan yangın, ahşap malzemeler nedeniyle hızla yayıldı. Alevler, kısa sürede atölyenin yanında bulunan evlere de sıçradı. Yangını fark eden bina sakinleri, evlerini boşaltarak durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler mobilya atölyesini sararken, içerideki kimyasal maddeler küçük çaplı patlamalara neden oldu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORİhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme araçları ve tankerlerle alevlere müdahale etti. Zaman zaman yaşanan patlamalar ekiplerin çalışmasını güçleştirdi. Sabaha kadar süren çalışma neticesinde yangın söndürülürken, ekiplerin soğutma işlemi devam ediyor.Öte yandan yangın nedeniyle evlerini tahliye eden vatandaşların, yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı yangının, kesin çıkış nedeni ve verdiği zarar, soğutma çalışmasının ardından yapılacak incelemede belli olacak.'EKMEK TEKNEMİZ GİTTİ'Yangının enkaza dönüştürdüğü mobilya atölyesinde 10 yıldır çalışan Özkan Garipoğlu, haber i alınca yıkıldıklarını belirterek, "Mobilya üzerine çalışıp, ihracat yapıyorduk. İşimizi bitirdikten sonra çıktık, bir sıkıntı yoktu. Akşam haber geldi. Sabaha kadar ancak söndürülebildi. Ekmek teknemiz gitti" diye konuştu.'50 KİŞİ EKMEKSİZ KALDI'Atölyenin ustabaşı Nevzat Kapıcıoğlu ise iş yerinden en son kendisinin emniyeti sağlayarak çıktığını belirterek, "Akşam, 'Dükkanınız yanıyor' diye bir haber geldi, inanamadım. Bu kadar işçi ekmeksiz kaldı. Enkazı gördükçe içimiz yanıyor. Çok üzüntülüyüz. Söylenecek bir şey yok. Dışarıda çalışanlarla birlikte 50 kişinin ekmek teknesi battı" ifadelerini kullandı.Atölyede çalışan ve aynı zamanda alevlerin etkilediği binada yaşayan Suriye uyruklu işçi Muhammed Akil de, "Dün saat 23.30 gibi yatmak için yatak odasına geldim ve duman gördüm. Pencereden dışarı baktığımda atölyenin yandığını fark ettim. Durumu patronuma bildirdim ve eşimi kayınpederimin yanına götürdüm. Daha sonra itfaiye geldi ve yangını sabaha karşı söndürdü. Ben bittim. 5 yıldır burada çalışıyordum. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR