Son dakika haber... Kudüs'te Siyonizim karşıtı gösteriye polis müdahalesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Kudüs'te Siyonizim karşıtı gösteriye polis müdahalesi

20.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:43

Son dakika haberler... Gösteri yürüyüşünden detaylar Pankart detayları Megafonla konuşan gösterici Polisin göstericiyi gözaltına alması Batı Kudüs'ün Mea Shearim Mahallesi'nde toplanan Neturei Karta (Şehrin Muhafızları) hareketine mensup Ortodoks Yahudiler, İsrail Devleti ve Siyonizm'e karşı gösteri düzenledi.

Gösteri yürüyüşünden detaylar

Pankart detayları

Megafonla konuşan gösterici

Polisin göstericiyi gözaltına alması Batı Kudüs'ün Mea Shearim Mahallesi'nde toplanan Neturei Karta (Şehrin Muhafızları) hareketine mensup Ortodoks Yahudiler, İsrail Devleti ve Siyonizm'e karşı gösteri düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Siyonizm, Yahudileri temsil etmiyor." ve "İsrail Devleti, Yahudilerin felaketidir." yazılı dövizler taşıdı. Gösteriye müdahale eden polis, bir kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika haber... Kudüs'te Siyonizim karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Son dakika haber... Kudüs'te Siyonizim karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Son dakika haber... Kudüs'te Siyonizim karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Son dakika haber... Kudüs'te Siyonizim karşıtı gösteriye polis müdahalesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Ersun Yanal Mbaye Diagne İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Kaza Gaziantep İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kudüs'te Siyonizim karşıtı gösteriye polis müdahalesi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 19:43:27. #1.15#
title