Son dakika haber... Kudüs'te Siyonizim karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Son dakika haberler... Gösteri yürüyüşünden detaylar Pankart detayları Megafonla konuşan gösterici Polisin göstericiyi gözaltına alması Batı Kudüs'ün Mea Shearim Mahallesi'nde toplanan Neturei Karta (Şehrin Muhafızları) hareketine mensup Ortodoks Yahudiler, İsrail Devleti ve Siyonizm'e karşı gösteri düzenledi.
Gösteri yürüyüşünden detaylar
Pankart detayları
Megafonla konuşan gösterici
Polisin göstericiyi gözaltına alması Batı Kudüs'ün Mea Shearim Mahallesi'nde toplanan Neturei Karta (Şehrin Muhafızları) hareketine mensup Ortodoks Yahudiler, İsrail Devleti ve Siyonizm'e karşı gösteri düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Siyonizm, Yahudileri temsil etmiyor." ve "İsrail Devleti, Yahudilerin felaketidir." yazılı dövizler taşıdı. Gösteriye müdahale eden polis, bir kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh