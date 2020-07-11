Son dakika haber | Küçükusta "Faizler düştü konut satışları arttı" Son dakika haberlerine göre Hür Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Hürkerim Küçükusta, faizlerin indirilmesi ile birlikte emlak sektöründe ülke genelinde olduğu gibi Düzce ilinde de konut satışların artının belirtti.

Hür Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Hürkerim Küçükusta, faizlerin indirilmesi ile birlikte emlak sektöründe ülke genelinde olduğu gibi Düzce ilinde de konut satışların artının belirtti.

Hürkerim Küçükusta Konut kredi destek paketinin Türkiye tarihinin en uygun kredi fırsatı olduğunu belirterek "Kamu bankalarının 1 yıl ertelemeli sıfır konutlar için aylık yüzde 0.64, ikinci el konutlar için ise aylık yüzde 0.74 kredi imkanı sunması ülke genelinde olduğu gibi Düzce ilinde de konut satışlarını artırdı. Evsizleri ev sahibi yapma sloganı ile çıktığımız bu yolda birçok aileye umut ışığı olduk. 2018 ve 2019 yılları Rekor satışla 465 kişi ev sahibi oldu. Bizle herkes ev sahibi olmanın kolaylığını ve imkanlarını yaşamakta" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA