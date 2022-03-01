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Son dakika haber... Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yaralananların sayısı 7'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yaralananların sayısı 7'ye yükseldi

Son dakika haberine göre Küçükçekmece'de yaşanan silahlı saldırıda yaralananların sayısı 7'ye yükseldi.

Küçükçekmece'de yaşanan silahlı saldırıda yaralananların sayısı 7'ye yükseldi. Yaralılardan biri olan 19 yaşındaki S.G'. ninde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay saat 23.45'te Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför dükkanı önünde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan kuaför dükkanı araba ile gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

7 KİŞİ YARALANDI

Bu esnada içeride bulunan çok sayıda kişinin vücutlarının farklı yerlerine kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 7 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

19 YAŞINDAKİ GENCİN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre yaralanan 7 kişiden 1'olan 19 yaşındaki S.G'ninde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KUAFÖR VE ÇEVRESİNDE GENİŞ ÇAPLI İNCELEME

Olay yerine gelen polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışlarının araç ile yaya trafiğine kapattı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği kuaför dükkanı ve çevresinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme çalışma devam ediyor.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan - Veysel Ensar Gökçegözog/ İHA)

Son dakika haber... Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yaralananların sayısı 7'ye yükseldi

Son dakika haber... Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yaralananların sayısı 7'ye yükseldi

Son dakika haber... Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yaralananların sayısı 7'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Küçükçekmece, Kuaför, Polis, Güncel, Haberler

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