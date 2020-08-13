Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE'DE YARDIM KUTUSUNDAN KIYAFETLERİ BÖYLE ALDILAR
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Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE'DE YARDIM KUTUSUNDAN KIYAFETLERİ BÖYLE ALDILAR

Son dakika gündem haberine göre Küçükçekmece'de kağıt toplayıcılarının, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere belediye tarafından konulan kutuya çocuk sokarak kıyafet almaları kameralara yansıdı.

13.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:44

Küçükçekmece'de kağıt toplayıcılarının, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere belediye tarafından konulan kutuya çocuk sokarak kıyafet almaları kameralara yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan bir aile motosikletle çöp kutusunun yanına yaklaştı. Bir kadın, çocuğu kutuya sokarak, buradaki kıyafetleri çocuk yardımıyla almaya başladı. Sonrasında kadının da yardımıyla kutudan çıkan çocuk, geldikleri motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kadının kutudan kıyafet aldığı sonrasında ise içeriden bir çocuğunun çıktığı görülüyor.

O anlara şahit olan Yalçın Kır, "Sabah balkonda eşimle beraber kahve içiyorduk. Küçük bir çocuğu giyim kutusunun içerisine koymaya çalışıyorlardı. Çocuğun bağırması dikkatimizi çekti. Çöpe koyarken zorlanıyorlardı sanırım. Bende videosunu çekeyim dedim. İşin mizansen yanı var ama ironi tarafları da çok fazla. Hiç sahipleri olmadıkları bir şeye çok çabuk ulaşma gibi bir ironi var. Biraz tebessüm ettik ama buraya vatandaşlar ihtiyaçları olanlara burada giysilerini koyuyorlar. Hem üzücü, hem ironi, hem de mizah yanı var. Burada sürekli çöpleri karıştırıyorlar. Burada plastik ve kağıtları alırken, bu da cazip geldi demek ki onlara. İçerisine çocuğu sokmak çok enteresan. Ben de sonradan fark ettim. O kısım beni çok güldürmüştü. İnsanların ihtiyacı varsa bu yola tenezzül etmemeleri gerekiyor. Zaten bu eşyalar onlar için veriliyor" dedi.

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Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE'DE YARDIM KUTUSUNDAN KIYAFETLERİ BÖYLE ALDILAR

Kaynak: DHA

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