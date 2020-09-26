Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı
26.09.2020 21:39 | Son Güncelleme: 26.09.2020 21:57
Gelen son dakika haberine göre Küçükçekmece'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 1'i kadın 3 kişi, metruk binada yakalandı.
Küçükçekmece'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 1'i kadın 3 kişi, metruk binada yakalandı.
Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüphelinin, Bağlar Caddesi'ndeki iki katlı metruk binada kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese giden ekipler, binanın çevresini saran ve şüphelilerin çıkması için içeri maytap atan mahalle sakinlerine dağılmaları uyarısında bulundu.
Vatandaşların dağılmasının ardından metruk binadaki 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar