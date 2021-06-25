KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDA 800 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK KAMERADA
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDA 800 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'DE, Rus uyruklu bir kişi kuyumcudan alıp zarfa koyduğu yaklaşık 800 bin lira değerindeki dövizi el çabukluğu ile içinde kağıt destelerin olduğu başka zarflarla değiştirdi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE, Rus uyruklu bir kişi kuyumcudan alıp zarfa koyduğu yaklaşık 800 bin lira değerindeki dövizi el çabukluğu ile içinde kağıt destelerin olduğu başka zarflarla değiştirdi. Kuyumcunun dolandırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Küçükçekmece Sefaköy'deki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu bir kişi Volkan Dinçler'in sahibi olduğu kuyumcu dükkanında güven kazanmak için bir kaç gün süreyle döviz alımları yaptı. Dolandırıcının dükkana üçüncü kez geldiğinde 60 bin Dolar ile 20 bin Euro alacağını ifade etmesi üzerine Volkan Dinçler ertesi güne dövizleri hazırlayarak dükkanına getirdi.

İKİ ÇANTA İLE KUYUMCUYA GİRDİ

Çarşamba günü dükkana gelen Rus uyruklu dolandırıcı, Volkan Dinçler'den aldığı dövizleri saydıktan sonra beyaz zarflara koyarak yanında bulunan çantalarıyla uzun süre uğraştı. Bir yandan kuyumcuyla konuşan dolandırıcı, kuyumcunun hazırladığı para dolu zarfları çantasına koydu. Çantanın farklı bir bölmesinden de üst kısmı gerçek döviz iç kısımlarında ise kağıtlar olan desteler olan zarfları çıkarıp tekrar masaya koydu. Yanında getirdiği diğer boş çantaya kağıt parçalarının olduğu desteleri yerleştirip masaya bırakan dolandırıcı, bankadan para çekme bahanesiyle kuyumcudan çıkıp yaklaşık 800 bin lira ile kayıplara karıştı.

Aradan geçen bir saatin ardından durumdan şüphelenen Volkan Dinçler ve yanında bulunan ailesi dolandırıcının bıraktığı çantayı açtı. İçindeki zarfların açılıp kağıt parçalarının ortaya çıkmasının ardından şoke olan dükkan sahipleri kısa süren şaşkınlığın ardından durumu hemen polise haber verdi. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

'BÜYÜK İHTİMALLE ÇETE İŞİ"

Yaşadığı olayı anlatan kuyumcu Volkan Dinçler, '30 senedir kuyumculukla uğraşıyorum. Bunca senedir hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Dükkanımızı 3 gündür Rus azerisi bir müşteri geliyor. İlk başta 3 bin dolar, 5 bin dolar, 9 bin dolar alışveriş yaptı. Sonra benden 60 bin dolar 20 bin Euro istediğin söyledi. Ben de o parayı temin ettim getirdim. Buraya iki çanta ile geldi. Daha önceden kendi hazırladığı ön banknotu 100 dolar gerisi kağıt olan banknotlarla gelmiş. Biz orijinal dolarları teslim ettik, kendisi el çabukluğu ile parayı yer değiştiriyor. Biz de zarfın içinde para olduğunu görüyoruz. Çantayı bize teslim edip bankaya para çekip geleyim diyor. Bir saat boyunca gelmiyor, biz çantayı açıyoruz kağıtlar ortaya çıkıyor. Çok mağduruz, devlet büyüklerimizden bu işe el atmasını rica ediyoruz. Devletimize ve emniyetimize güveniyoruz. 800 bin lira kaybımız var. Bu büyük ihtimalle çete işi, organize iş bunlar. Kuyumculara dadanmışlar" dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDA 800 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK KAMERADA
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDA 800 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK KAMERADA
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDA 800 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK KAMERADA
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDA 800 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK KAMERADA
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDA 800 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK KAMERADA
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDA 800 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK KAMERADA
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDA 800 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK KAMERADA
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDA 800 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK KAMERADA
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDA 800 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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