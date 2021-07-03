Son dakika haber! Küçükçekmece'de kıyıya vuran balık ölümleri giderek artıyor
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Son dakika haber! Küçükçekmece'de kıyıya vuran balık ölümleri giderek artıyor

Son dakika haber! Küçükçekmece'de kıyıya vuran balık ölümleri giderek artıyor
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vuran balık ölümlerinde düne göre artış yaşanıyor.

Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vuran balık ölümlerinde düne göre artış yaşanıyor.

Göldeki balık türleri ve atıkların kıyıya vurduğu sahil kesiminde artış dikkati çekiyor. Göldeki balıkların su içinde çırpındığı ve dalgaların da etkisiyle kıyıya sürüklendiği görülüyor.

Kıyıda çok miktarda çöpün birikmesi nedeniyle etrafa kötü kokular yayılıyor. Olumsuz duruma rağmen bazı vatandaşlar sahilde vakit geçirmeye devam ediyor.

Çevre sakinleri, basın mensuplarına gölün bu durumunun aşırı kirlilikten kaynaklandığını, daha önceki yıllarda balık ölümlerinin pek görülmediğini belirtti.

Öte yandan ekiplerin, kıyıya vuran ölü balıkları kepçelerle toplama çalışmaları ise sürüyor.

Dün, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin kaynağını tespit için laboratuvarda incelenmek üzere sudan numune almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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