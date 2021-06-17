Son dakika haber | Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasındaki yangın 4 saattir devam ediyor
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Son dakika haber | Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasındaki yangın 4 saattir devam ediyor

Son dakika haber | Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasındaki yangın 4 saattir devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Soner HASIRCIOĞLU-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında saat 00.00 sıralarında başlayan yangın 4 saattir devam ediyor.

Soner HASIRCIOĞLU-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında saat 00.00 sıralarında başlayan yangın 4 saattir devam ediyor. 

Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi'ndeki kağıt ve ambalaj fabrikasında saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine İstanbul'un bir çok ilçesinden gelen itfaiye ekipleri 4 saattir süren yangına 3 koldan müdahale ediyor. Alev alev yanan fabrika drone ile havadan da görüntülendi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu

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