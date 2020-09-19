Son dakika haber... Küçükçekmece'de ilaç fabrikasında yangın
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Son dakika haber... Küçükçekmece'de ilaç fabrikasında yangın

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de bir ilaç fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika haber... Küçükçekmece'de ilaç fabrikasında yangın
19.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 19.09.2020 18:54

Küçükçekmece'de bir ilaç fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Bahariye Caddesi'ndeki beş katlı bir ilaç fabrikasında kimyasal maddelerin bulunduğu bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikada bulunan işçilerin bir bölümü kendi imkanları ile dışarı çıkarken, içeride mahsur kalanlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 4 kişiye ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken binada oluşan yoğun duman da tahliye edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Gökhan Yılmaz
Gökhan Yılmaz
AA Editörü
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