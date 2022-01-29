Küçükçekmece'de dairede çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Küçükçekmece'de dairede çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Güncel
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cennet Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dairede mahsur kalan yabancı uyruklu 4 kişi, çevredekiler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Bu arada, binadakilerin tahliyesine yardım eden kurye Murat Çetin, yangının çıktığı daireye girerek yangın söndürme tüpünü kullandığını ve içeridekileri çıkarttıklarını söyledi.

Küçükçekmece'de dairede çıkan yangın hasara yol açtı

Küçükçekmece'de dairede çıkan yangın hasara yol açtı

Küçükçekmece'de dairede çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Güncel

Küçükçekmece, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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