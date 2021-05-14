Son dakika haber... Küçükçekmece'de bina sakinleri yangınla uyandı
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Son dakika haber... Küçükçekmece'de bina sakinleri yangınla uyandı

Son dakika haber... Küçükçekmece'de bina sakinleri yangınla uyandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece'de, binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Küçükçekmece'de, binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Paniğe kapılan bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Dinar Sokak'taki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangını fark eden vatandaşlar, bina sakinlerini uyandırarak tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangınla uyanan bina sakinleri panik yaşayarak sokağa çıktı. Bir süre sonra yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla uyandığını belirten Necdet Orhan, "Uyandırdılar, aşağıda yangın var dediler, patlayacak bir durum var dediler. Biz de ona göre dışarı çıktık. Bayramdan önce açılar bir tekstil atölyesi vardı. Fazla bir malzemesi de yok, büyük ihtimalle ütüyü açık bıraktılar. Ben beşinci katta oturuyorum. Burada yaklaşık 22 tane daire var, her dairede insanlar yaşıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber... Küçükçekmece'de bina sakinleri yangınla uyandı
Son dakika haber... Küçükçekmece'de bina sakinleri yangınla uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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