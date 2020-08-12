Son dakika haber! Küçükçekmece'de babasını öldüren şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet istemi Son dakika 3. sayfa haberi: Küçükçekmece'de Enver Uzan'ın oğlu tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Küçükçekmece'de Enver Uzan'ın oğlu tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli oğlun 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay, 20 Kasım 2019 tarihinde Küçükçekmece'de meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki Enver Uzan'dan haber alamayan ailesi, çilingir yardımıyla girdikleri evde Uzan'ın göğsünden vurulmuş cesediyle karşılaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince başlatılan çalışmada katil zanlısının Uzan'ın 28 yaşındaki oğlu Evren Uzan olduğu tespit edilmişti. Olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte yakalanan şüpheli Evren Uzan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, maktul Enver Uzan'ın babasından kalan ve kentsel dönüşüm için yıktırıp müteahhide vermeyi planladığı apartmanın bodrum katını terzi oldukları için kardeşi ile birlikte atölye olarak kullandıkları, burada kestikleri malları pazarda satarak geçindikleri, şüphelinin de maktulün ilk evliliğinden dünyaya geldiği ve daha sonra evliliğin sonlandığı belirtildi.

İddianameye göre olay günü Evren Uzan atölyeye gelerek yıllardır görmediği babası maktul Enver Uzan'dan arabasını istedi. Baba Enver Uzan ise oğluna, "Beni 10 yıldır arayıp sormazsın gelip gitmezsin, 10 yıl sonra araba istemeye gelinmez, çalışmıyorsun bari git bir işe yara" dedi.

Tartışmanın akşamında kardeşini arayan baba Enver Uzan, oğlunun sürekli sokakta dolaştığını söyledi. Evren Uzan tartışmanın ertesi günü atölyeye gelmeyince şüphelenen kardeşi çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı ancak evde kimseyi bulamadı. Kardeş Uzan, daha sonra tadilat yapılan daireye gittiğinde ağabeyinin yerde yattığını gördü ve polis ekiplerine haber verdi.

Olaydan sonra yakalanan şüpheli Evren Uzan'ın polislere verdiği ifadede suçunu kabul etti. İddianamede yer alan Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün raporunda, şüphelinin cezai sorumluluğunun tam olduğu ve gözlem altına alınmasına gerek olmadığı kaydedildi.

Şüphelinin 2 el ateş ettiği belirtildi

İddianamede, şüpheli 8 aylık iken anne ve babasının ayrıldığı, 17 yaşına geldiğinde akrabaları vasıtası ile babası ile tanıştığı, bir ara uyuşturucu madde kullanıp bıraktığı, babası ile iletişiminin yok denecek kadar az olduğu, sıkışınca onu aradığında maddi destek bulamadığı, cep telefonunu satarak tabanca taşımaya başladığı, olay günü maktulden arabayı istediği ancak nasihat alınca eve dönüp tabancasını aldığı ve yeniden maktulün yanına gelip 2 el ateş ederek maktulü öldürdüğü, sonrasında ise anneannesinin evine döndüğü anlatıldı.

Şüpheli Evren Uzan'ın 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA