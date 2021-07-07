Küçükçekmece anne balkonda, çocuk evde mahsur kaldı

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Küçükçekmece anne balkonda, çocuk evde mahsur kaldı Balkona çamaşır asmaya çıktı, hem kendisi hem çocuğu mahsur kaldı Küçükçekmece'de, balkona çamaşır asmaya çıkan kadın kapının kilitlenmesi sonucu balkonda mahsur kaldı.

Küçükçekmece anne balkonda, çocuk evde mahsur kaldı

Balkona çamaşır asmaya çıktı, hem kendisi hem çocuğu mahsur kaldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, balkona çamaşır asmaya çıkan kadın kapının kilitlenmesi sonucu balkonda mahsur kaldı. Kapı kilitli kalınca iki yaşındaki çocuk da evin içinde mahsur kaldı. Anne ve çocuğu itfaiye kurtardı.

Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Kardelen Sokaktaki 3 katıl bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte evde olan anne Aysel S.S, balkona çamaşır asmaya çıktı. Anne kapıyı kapatınca kilitlendi. Bu sırada kendisi balkonda, çocuk da evde tek başına kalarak mahsur kaldı.

Panikleyen kadın, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokaktaki hatalı parklardan dolayı yaklaşık 15 dakika evin olduğu yere gidemedi. Araçların kaldırılmasıyla itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencereyi kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler, balkon kapısını açarak kadını kurtardı. Bebek ve annede herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Olayı anlatan Hafız Guliyev isimli vatandaş, "Çocuk evde kalmış, annesi de balkonda kalmış. Kapı kilitlenmişti. Sonra itfaiye kurtardı, herhangi bir şey yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu