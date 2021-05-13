KÜÇÜKÇEKMECE D100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TAKLA ATAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI
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KÜÇÜKÇEKMECE D100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TAKLA ATAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE, D-100'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında taksi takla attı.

KÜÇÜKÇEKMECE, D-100'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında taksi takla attı. Kazada taksi şoförü yaralanırken, kaza sonrası yoğun trafik yaşandı.

Kaza, akşam saatlerinde Küçükçekmece D-100 Topkapı istikameti, Sefaköy rampasında meydana geldi.

Doğukan T.'nin kullandığı 34 TJT 67 plakalı taksiyle aynı yönde giden otomobil çarpıştı. Savrulan taksi, önünde giden 34 UG 0751 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kaza sonrası taksi sürücüsü Doğukan T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Topkapı yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobillerin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KÜÇÜKÇEKMECE D100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TAKLA ATAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI
KÜÇÜKÇEKMECE D100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TAKLA ATAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI
KÜÇÜKÇEKMECE D100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TAKLA ATAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI
KÜÇÜKÇEKMECE D100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TAKLA ATAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI
KÜÇÜKÇEKMECE D100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TAKLA ATAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI
KÜÇÜKÇEKMECE D100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TAKLA ATAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI
KÜÇÜKÇEKMECE D100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TAKLA ATAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI
KÜÇÜKÇEKMECE D100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TAKLA ATAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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