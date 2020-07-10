Son dakika haber: Küçükçekmece Belediyesi: Soruşturma başlatılmıştır Son dakika haberi: Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı açıkladı.

Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Dün meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan hayvan ölümleri, hayvanseverleri, kamuoyunu ve tüm belediyemizi derinden yaralamıştır. Hepimizin canını yakan görüntüler sonrası ilgili soruşturma başlatılmıştır. Adli merciler tarafından yapılacak olan soruşturma şeffaflık ve ciddiyetle yürütülecektir. Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm kişi ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de yapılacağının bilinmesini isteriz" denildi.

Kaynak: DHA