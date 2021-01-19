Son dakika haber: KTÜN'de 4 yeni bölüm ve 3 yüksek lisans programı açıldı

Son dakika haberleri... Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), 2020 yılında mimarlık ve mühendislik alanlarında açılan 4 yeni bölüm ve 3 yüksek lisans programıyla niteliksel olarak sürdürdüğü istikrarlı büyümesine devam ediyor.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), 2020 yılında mimarlık ve mühendislik alanlarında açılan 4 yeni bölüm ve 3 yüksek lisans programıyla niteliksel olarak sürdürdüğü istikrarlı büyümesine devam ediyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumu'ndan (YÖK) alınan onay ile KTÜN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü ile Yazılım Mühendisliği Bölümü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Kentsel Tasarım Tezli Yüksek Lisans ile Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Nanoteknoloji Tezsiz Yüksek Lisans programı ve Yapay Zeka Tezli Yüksek Lisans programı açıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik, "Bölgemiz ve ülkemiz için faydası olacağını düşündüğümüz bu yeni bölümlerimizin kaliteli ve nitelikli büyümeyi hedef alan üniversitemizin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek öncelikli hedefimiz. Bu amaçla her geçen yıl gelişmeye ve büyümeye kararlı adımlarla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat