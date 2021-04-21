Son dakika haber | Kripto para yatırımcıları tedirgin
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Son dakika haber | Kripto para yatırımcıları tedirgin

Son dakika haber | Kripto para yatırımcıları tedirgin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Dün akşam bakım çalışmasını neden göstererek sitesini yatırımcılara kapatan Thodex'e ulaşılamıyor.

Dün akşam bakım çalışmasını neden göstererek sitesini yatırımcılara kapatan Thodex'e ulaşılamıyor. Yatırımcılar sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyor. Firmadan yapılan açıklamada ilk olarak 6 saat süreceği belirtilen bakım çalışmasının son yapılan devir işlemi açıklaması ile 4-5 gün daha süreceği bildirildi.

Kripto para borsası Thodex'e ulaşılamıyor. 6 saat sürecek denilen çalışma, saatler geçmesine karşın halen düzelmedi. Firmadan konuyla ilgili yatırımcıları memnun etmeyen bir açıklama geldi. Açıklamada "Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır" denildi.

Yatırımcılar ise seslerini sosyal medyadan duyurmaya başladı. Tepkilerini dile getiren yatırımcılar, firmadan paralarını geri istiyor. - İSTANBUL

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Son dakika haber | Kripto para yatırımcıları tedirgin
Son dakika haber | Kripto para yatırımcıları tedirgin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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