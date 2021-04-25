Kripto para şirketine operasyon; Fatih Faruk Özer'in ağabeyi gözaltına alındı

KRİPTO para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı.