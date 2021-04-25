Kripto para şirketine operasyon; Fatih Faruk Özer'in ağabeyi gözaltına alındı
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Kripto para şirketine operasyon; Fatih Faruk Özer'in ağabeyi gözaltına alındı

Kripto para şirketine operasyon; Fatih Faruk Özer'in ağabeyi gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK - Haberler | Güncel

KRİPTO para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı.

KRİPTO para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı. 

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alındı. Özer sorgu işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 66'sı gözaltına alınmış oldu. Firari Fatih Faruk Özer, kız kardeşi Serap Özer ve firmanın muhasebe müdürünün yanı sıra, şirketle bağlantısı olduğu tespit edilen 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK

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