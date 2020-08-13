Son dakika haber! Kraliçe arı üretip, yılda 5 bin adet yurt geneline gönderiyor
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Son dakika haber! Kraliçe arı üretip, yılda 5 bin adet yurt geneline gönderiyor

Son dakika gündem haberine göre NİĞDE'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı sertifikayla 40 yıldır kraliçe arı üretimi yapan ve yurt geneline satan arıcı İbrahim Erışık, koronavirüs nedeniyle süt ve bal ürünlerine ilginin yükseldiğini kaydetti.

Son dakika haber! Kraliçe arı üretip, yılda 5 bin adet yurt geneline gönderiyor
13.08.2020 08:38 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:20

NİĞDE'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı sertifikayla 40 yıldır kraliçe arı üretimi yapan ve yurt geneline satan arıcı İbrahim Erışık, koronavirüs nedeniyle süt ve bal ürünlerine ilginin yükseldiğini kaydetti. Erışık, yılda yaklaşık 5 bin kraliçe arı sattığını belirtirken, bal üretiminde istenilen seviyelere gelinebilmesi için kraliçe arı üretiminin artması gerektiğine dikkat çekti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde dedesi ve babasından kalma arıcılık işine başlayan ve daha sonra aynı işi Niğde'de sürdüren İbrahim Erışık, 1998 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sertifika alarak kraliçe arı üretimine ve satışına başladı. 40 yıldır mesleğin içinde olan, neredeyse Türkiye'nin her kentine kraliçe arı satışı yapan Erışık'ın işleri koronavirüs salgını döneminden sonra süt ve bal ürünlerine artan ilgiden dolayı yükseldi. Kraliçe arı üretmek için titiz bir sistem kuran Erışık, tanesi 50 TL'den Türkiye genelinde yılda yaklaşık 5 bin kraliçe arı satıyor. Arıcılığın insan hayatında ve doğa dengesinde çok kıymeti bir meslek olduğunu belirten Erışık, Türkiye'de bal üretiminde istenilen seviyelere gelinebilmesi için kraliçe arı üretiminin artması gerektiğine dikkat çekti.

'YILDA 4 MİLYON KRALİÇE ARI ÜRETİLMELİ'Türkiye'de yaklaşık 8 milyon arı kovanı olduğunu ve bu konuda dünya sıralamasında 2'nci sırayı aldığını kaydeden Erışık, buna karşın bal rekoltesinin beklenen seviyelerde olmadığını belirtti. Bu durumun en önemli nedenin kraliçe arı üretiminin yetersizliği olduğunu dile getiren Erışık, "Ülkede yılda yaklaşık 300 bin kraliçe arı üretiliyor. Oysa her kovanın içinde birer kraliçe arı olması gerekir. Kovan sayımıza göre bu sayı çok düşük. Haliyle bal rekoltemiz de bizi tatmin edecek seviyede değil. Bunun tek çözümü yılda yaklaşık 4 milyon kraliçe arı üretimi yapılmasıdır" dedi.'ÖMRÜ YAKLAŞIK 4 YIL'Damızlık arı üretiminin artması için önemli noktaların bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Erışık, Türkiye'de Kafkas, Karadeniz ve Anadolu olarak 3 kraliçe arı türü olduğunu kaydetti. Kraliçe arıların ömrünün 4 yıl olduğunu ve ülkede arıcılık yapan kişilerin kovanlarında yaşlı kraliçe arıları tercih ettiğini fakat bu tercihin yanlış olduğunu kaydeden Erışık, bir kovandaki kraliçe arının her yıl değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda arıcılara çeşitli eğitimlerin verilmeye başlandığını ve bu eğitimlerle birlikte üreticinin bilinçlendiğini dile getiren Erışık, "Arıcılarımız sertifikalı üretim yerlerinden kraliçe arılarını alacaklar. Genç olanları tercih ederek ve zamanı gelince değiştirerek verimi artıracaklar. Kraliçe arılar yaşlandıkça yumurtlama verimi düşecektir. Yumurta veriminin düşmesi de kovanını gücünü azaltır. Bu nedenle arıcılar aldıkları eğitimle birlikte bal verimini yıldan yıla artırarak hızla üretmeye devam edeceklerdir. Türkiye bal üretiminde istenilen seviye ulaşacaktır" diye konuştu.

Niğde Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ünal ise arıcılara seslenerek sadece bal üretimine değil, sertifika alarak kraliçe arı üretimine de başlamaları gerektiğini belirtti.


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Kaynak: DHA

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