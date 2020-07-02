Son dakika haber | Kozluk'ta 3 ev karantinaya alındı Son dakika haberleri... Batman'nın Kozluk ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.

Batman'nın Kozluk ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için koronavirüs vaklaranının görüldü Tepecik ve Yamaçlı mahalleleri ile Çağlar köyündeki 3 evi karantınaya alınmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde belirtilen adreslerde korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur. Bütün vatandaşların kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önemlidir."

Kaynak: AA