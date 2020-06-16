Son dakika haber... Kozlu itfaiyesinden jandarmaya ziyaret
Son dakika haberi: Kozlu itfaiyesi Jandarma Teşkilatı'nın 181. Yıl dönümü dolayısıyla ilçe jandarma komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.
16.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:08
Kozlu itfaiyesi Jandarma Teşkilatı'nın 181. Yıl dönümü dolayısıyla ilçe jandarma komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.
Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürü Bayram Turhan ve itfaiye personeli, Kozlu İlçe Jandarma Komutanı Hamza Akbulut'u ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbulut, itfaiye teşkilatına teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA