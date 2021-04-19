Son dakika haber... Kozlu'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haber... Kozlu'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber... Kozlu'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ilıksu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Ç. idaresindeki 34 FT 2273 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü Bülent Ç. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nazikar Ecrin Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. Hastanede tedavi altına alınan Bülent Ç. ve Nazikar Ecrin Ç.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Son dakika haber... Kozlu'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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