Son dakika haber | Kozan'daki yangında 3'üncü gün; 800 ev tahliye edildi (7)
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Son dakika haber | Kozan'daki yangında 3'üncü gün; 800 ev tahliye edildi (7)

Gelen son dakika haberlerine göre ÖMER ÇELİK, YANGINDA EVLERİ ZARAR GÖRENLERİ ZİYARET ETTİAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde 3'üncü gününde kontrol altına alınan orman yangınında evleri ve hayvanları zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Son dakika haber | Kozan'daki yangında 3'üncü gün; 800 ev tahliye edildi (7)
25.08.2020 18:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:57

ÖMER ÇELİK, YANGINDA EVLERİ ZARAR GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde 3'üncü gününde kontrol altına alınan orman yangınında evleri ve hayvanları zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaraların sarılması konusunda talimat verdiği hatırlatan Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın dağıtacağı yardımların ise yarın sahiplerini bulacağını belirtti. Yangında evi tamamen yanan Çamlarca Mahalle Muhtarı Ahmet Gül'ü ziyaret eden Çelik, üzüntülerini dile getirdi. Ziyaret sırasında gözyaşlarına engel olmayan Ahmet Gül'ün eşi Fatma Gül, köpek yavrularının da yangında öldüğünü söyledi. Evini kaybetmenin acısı yaşayan Fatma Gül, evinin temelini kendi elleriyle kazdığını belirtip, "Eğer bu yangını biri çıkartmışsa yakalanıp, cezalandırılsın" dedi. Çelik, yeni evinde kendisine yemeğe geleceğini söyledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Karahamzalı Mahallesi'ndeki evi pazar günü yanan ve 9 küçükbaş ve 4 büyükbaş ile onlarca tavuğu da telef olan Hatice Eroğlu, dün gözyaşları dökerek yardım istemişti. Eroğlu'nu da unutmayan Çelik, kendisini ziyaret edip, yaralarının sarılması en hızlı şekilde çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk'un yangında evi tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için 1 milyon lira kaynak aktaracaklarını paylaştığı tweeti hatırlatan Çelik, yardımların yarın dağıtılmaya başlanacağını söyledi. Ayrıca ev ev zarar raporu tutulduğunu, zararların en kısa sürede karşılanacağını dile getirdi. Çelik, daha sonra aynı mahallede yangına teslim olan camide incelemede bulundu.   


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Kaynak: DHA

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