Son dakika haber: Kozan'daki yangında 3'üncü gün: 800 ev tahliye edildi, söndürme çalışmaları sürüyor
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Son dakika haber: Kozan'daki yangında 3'üncü gün: 800 ev tahliye edildi, söndürme çalışmaları sürüyor

Bir son dakika haberine göre ADANA'nın Kozan ilçesi Kuyubeyi köyünde 23 Ağustos'ta öğle saatlerinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Son dakika haber: Kozan'daki yangında 3'üncü gün: 800 ev tahliye edildi, söndürme çalışmaları sürüyor
25.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:15
ADANA'nın Kozan ilçesi Kuyubeyi köyünde 23 Ağustos'ta öğle saatlerinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor. Gece saatlerinde ara verilen, helikopter ve uçaklarla yapılan hava müdahalesi, sabahın ilk ışıklarından itibaren yeniden başladı. Yangının bazı bölgelerde kontrol altına alındığı, bazı yerlerde ise söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda 23 Ağustos'ta saat 12.50'de 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına, çevredeki belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 155 arazöz ve 750 personelle müdahale edildi.

800 EV TAHLİYLE EDİLDİAlevlerin tehdit ettiği Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Toplam 800 evden tahliye edilen vatandaşların bir kısmı çevredeki akrabalarının yanlarına, bir kısmı da yurtlara yerleştirildi. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Poyraz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı yangında, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi. Havanın kararması üzerine havadan müdahaleye ara verildi.200 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜKontrol altına alınamayan yangında 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Adana ve çevre illerden de takviyeye gelen itfaiye ekipleri karadan söndürme çalışmasına devam ediyor. Helikopter ve uçaklar da sabahın ilk ışıklarından itibaren yeniden yangına müdahale etmeye başladı. Yangının bazı bölgelerde kontrol altına alındığı, bazı yerlerde ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

- Adana

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Kaynak: DHA

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