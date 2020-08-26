Son dakika haber! KOZAN'DAKİ YANGINDA 280 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ORMAN VE TARLA KÜL OLDU Son dakika habere göre ADANA'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada başlayan ve ancak dün kontrol altına alınabilen yangında 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisi kül oldu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada başlayan ve ancak dün kontrol altına alınabilen yangında 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisi kül oldu.

İlçeye bağlı Kuyubeyli köyünde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını, poyrazın da etkisiyle kısa sürede çevredeki Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerindeki ormanlara da sıçradı. Kısa sürede başlatılan tahliye çalışmasında 900'ün üzerindeki hanede yaşayanlar yurtlara ve otellere yerleştirildi. Yangını söndürmek için 3 gün boyunca 2 amfibik uçak, 19 helikopter, 170 arazöz ve 830 personel müdahale etti. Dün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı. Toplam 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisi kül oldu. 12 ev yangında zarar görürken, çok sayıda hayvan da telef oldu.

Yangını söndürme çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede yakından takip etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün bölgeye gelerek, yangının çıkış sebebi olarak kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Çelik, gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı. Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk da yangında evi tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılaması için 1 milyon lira kaynak aktaracaklarını duyurdu. Söndürme çalışmalarının tamamlandıktan sonra sonbaharda yangında zarar gören ağaçların yerine yeni ağaçların dikileceği bildirildi.

Öte yandan, olayla ilgili dün 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, gözaltı sayılarının artabileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA