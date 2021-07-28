Son Dakika | Kozan'daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor
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Son Dakika | Kozan'daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle köylerin tahliyesine başlandı.

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle köylerin tahliyesine başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesinde Kızlarsekisi, Salmanlı, Akarca mahallelerinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını nedeniyle jandarma ekipleri anonslarla vatandaşları evlerini boşaltmaları konusunda uyarıyor. Yangının çok büyük bir alanda rüzgarın da etkisiyle etkili olduğu ifade edilirken bölgedeki vatandaşlar araçlarıyla bölgeden hızla uzaklaşıyor.

Kozan Orman İşletme müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz, orman yangın işçisi çevredeki ekiplerin desteği ile yangına müdahale ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre en az bin dönüm alanın alevlere teslim olduğu öğrenildi.

(İHA)

Son Dakika | Kozan'daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor
Son Dakika | Kozan'daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor
Son Dakika | Kozan'daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor
Son Dakika | Kozan'daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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