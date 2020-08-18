Son dakika haber... Kozan'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı Son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün, Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgisi olabileceği iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün ilçeye bağlı Çamlarca Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş, 5 hektarlık orman alanı zarar görmüştü. Jandarma ekipleri, yangınla ilgisi olabileceği iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. Kaynak: AA