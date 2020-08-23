Son dakika haber: Kozan'daki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haber: Kozan'daki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınında akşam olması sebebiyle helikopterler ve yangın söndürme uçakları çalışmalarını durdurdu.

Son dakika haber: Kozan'daki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
23.08.2020 20:20 | Son Güncelleme: 23.08.2020 20:51

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınında akşam olması sebebiyle helikopterler ve yangın söndürme uçakları çalışmalarını durdurdu. Yangına sadece karadan müdahale ediliyor.

Kozan'a bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile hızlı bir şekilde büyüdü. Yangına gündüz saatlerinde havadan müdahale ediliyordu. Akşam saatleri olması sebebiyle yangın söndürme uçakları ve helikopterleri çalışmalarını durdurdu. Kuyubeli Mahallesi bölgesindeki kızılçam orman yangınına sadece karadan müdahale edilmeye devam ediliyor. Karanlık düşünce kızılçam ormanındaki kıvılcımlar ve alevler geceyi aydınlatmaya başladı. Acı manzara karşısında ekiplerin çalışması dört koldan devam ediyor.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, gündüz saatlerinde yangın çıkan bölgeye gitti. Yetkililerden ve bölge sakinlerinden yangınla ilgili bilgi alan Kaymakam Gürçam başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Yangından dolayı mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 0322 515 29 30 no'lu telefondan ihtiyaçlarını bildirebilecekleri kaydedildi. Yangının söndürülmesi noktasında oluşturulan kriz masasında yangının nasıl kontrol altına alınacağı konusunda da geniş çaplı bilgi alışverişi yapıldı.

Yangına çevre illerden ve ilçelerden onlarca arazöz ve yüzlerce işçi ile müdahale edilmeye devam ediyor. - ADANA

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Kaynak: İHA

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