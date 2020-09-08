Son dakika haber: Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber: Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

08.09.2020 16:41 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:47

Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Boztahta Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 8 su tankı, 2 iş makinası ile 2 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

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Son dakika haber: Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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