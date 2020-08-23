Son dakika haber | Kozan'daki orman yangını - Bazı evler tahliye edildi (5)
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Son dakika haber | Kozan'daki orman yangını - Bazı evler tahliye edildi (5)

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı.

23.08.2020 21:38 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:43

Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı.

Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 30 arazöz, 15 su tankeri ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle ekiplerin yangını kontrol altına almakta zorlandığını belirtti.

Söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Elban, "Yangın nedeniyle 60 ev tahliye edildi. Can kaybı yok. Birkaç eve sıçrayan yangın söndürüldü. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopterle müdahale ediyoruz." dedi.

Alevler evleri tehdit ediyor

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması sonucu bölgede bulunan evlerde oturanlar tahliye edilmeye çalışılıyor. Evini tahliye etmek zorunda kalan İsmail Özcan, yangının evlerine yaklaşması nedeniyle evlerini tahliye etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yakındaki evlerin kül olduğunu belirten Özcan, "Yangın nedeniyle evimizi boşalttık. Yangın evimizi kullanılamaz hale getirdi. Bahçemiz de yandı. Evimizin yanması değil ormanlarımızın kül olması üzdü bizi. Bütün köy yangından dolayı mahvoldu. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum." diye konuştu.

Alevlerin yaklaştığı bazı evlere kapıyı ya da camı kırarak giren vatandaşlar, içeride patlayabilecek ya da yanabilecek malzemeleri dışarı taşıdı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, beraberindekilerle yangının devam ettiği alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Gürçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an orman yangını devam ediyor. Tüm ekiplerimizle müdahale ediyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz bu bölgeye gelmesinler." ifadesini kullandı.

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Son dakika haber | Kozan'daki orman yangını - Bazı evler tahliye edildi (5)

Kaynak: AA

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