Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
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Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 4. gününde kontrol altına alınan orman yangınında evleri, bahçeleri ve hayvanları yanan vatandaşlar için sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve komşu köyler imece usulü yaraların sarılması için seferber oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 4. gününde kontrol altına alınan orman yangınında evleri, bahçeleri ve hayvanları yanan vatandaşlar için sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve komşu köyler imece usulü yaraların sarılması için seferber oldu.

Devlet kurumları yangın mağduru olan vatandaşların yaralarını sarmak için AFAD ve Kızılay desteği ile çadırlarını kurup, gıda, su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılarken, komşu köyler yangın mağduru vatandaşlar ile kendi saman ve buğdaylarını paylaştı. Kozan Belediyesi ekipleri bölgede aşevi ile gıda ve su desteği verirken, az hasarlı evlerde boya çalışması başlattı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar Kozan Kaymakamlığı çatısında Kızılay merkezinde toplanarak bölgedeki evlere tek tek ulaştırılıyor. Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar da Kozan İlçe Müftüsü Celil Karaca ile birlikte yangın bölgesindeki vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Devlet millet el ele yüzlerini güldürmeye çalışacağız"

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Soner Çetin, bölgede evi kullanabilir durumda olup yangından etkilenen vatandaşların evlerinde boya badana çalışması başlatıldığını söyledi.

Poskabasakal Mahallesi'nde vatandaşların kendi saman balyası ve buğdaylarını evleri yanan vatandaşlara teslim ettiklerini ifade eden Abdurrahman Ölmez de, yangından etkilenen komşu köydeki komşuları için herkesin seferber olduğunu, imece usulü yaraları saracaklarını söyledi.

Evi yanan vatandaşlar ise, "Allah'tan gelen bir şey, çadırımız kuruldu. Allah devletimizden razı olsun" diyerek teşekkür etti. 10 yaşındaki Bünyamin Yüce, kucağından indirmediği horozu ile ahırı yanan koyunları için çok üzüldüğünü kaydetti.

Ahırı yanan Selma Yüce ise yardım ve destekte bulunanlara teşekkür etti.

"Keşke yanmasaydı, yardım da gelmeseydi"

Kendi evi ve kayınvalidesinin evi yanan Hamide Çoban da, "Yardımlar geliyor çok mutlu oluyoruz. Keşke yanmasaydı da yardımlar gelmeseydi. Ne aç koyuyorlar ne susuz sağolsunlar" dedi.

Annesinin hala gözyaşı döktüğünü kaydeden Ramazan Özdemir, "Şu an devletimiz yardım ediyor. Ben inanıyorum ki devletimiz yardımını esirgemeyecek" diye konuştu.

Yangın günü komşularının evlerini kurtarma ve alevlerden kaçış anlarını aktaran vatandaşlar, felaketin boyutunu ve verdikleri mücadeleyi anlattı.

Kozan Kaymakamlığı, yardımları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde Akdamda Kızılay Merkezi'nde topladı. - ADANA

Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor
Kozan'da yangının yaraları imece usulü sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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