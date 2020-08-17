Son dakika haber... Kozan'da, aynı bölgede yine orman yangını (3) Son dakika gündem haberi: 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesi İbolu Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınan ve ilk belirmelere göre yaklaşık 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Adana'nın Kozan ilçesi İbolu Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınan ve ilk belirmelere göre yaklaşık 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kundaklama iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan isimleri öğrenilemeyen 3 kişinin Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor. Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

Kaynak: DHA