Son dakika haber... Kozan'da, aynı bölgede yine orman yangını (2)
Son dakika haberlerine göre HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİAdana'nın Kozan ilçesi İbolu Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangında 45 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 4 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, dozer ve greyder ile 175 orman işçisinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
17.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:24
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Adana'nın Kozan ilçesi İbolu Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangında 45 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 4 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, dozer ve greyder ile 175 orman işçisinin söndürme çalışmaları devam ediyor. 10 hektarlık ormanlık alanda devam eden söndürme çalışmaları dronla görüntülendi.KONTROL ALTINA ALINDIMersin, Osmaniye, Adana merkez ve Kozan ilçesindeki ekiplerin görev aldığı 3 saatlik çalışmada, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler, bir taraftan soğutma çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan alevlerin yeniden yükselmemesi için bölgede çalışmalar devam ediyor.
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,
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Kaynak: DHA