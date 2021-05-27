Son dakika haber! Koyunun motosikletle yolculuğu kamerada
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Son dakika haber! Koyunun motosikletle yolculuğu kamerada

Son dakika haber! Koyunun motosikletle yolculuğu kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da iki kişinin aralarına aldıkları koyunu motosikletle götürmeleri kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da iki kişinin aralarına aldıkları koyunu motosikletle götürmeleri kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Trafikte ilerleyen bir motosikletteki iki kişi aralarına aldıkları koyunla birlikte yolculuk etti. Trafiğin en işlek olduğu Haliliye ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde ilerleyen motosiklet daha sonra gözden kayboldu. - ŞANLIURFA

Son dakika haber! Koyunun motosikletle yolculuğu kamerada
Son dakika haber! Koyunun motosikletle yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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